Grossratskommission will Firmen nicht von Kirchensteuer befreien

Keystone-SDA

Die vorberatende Grossratskommission will Unternehmen im Kanton Bern nicht von den Kirchensteuern befreien. Sie lehnt den Vorschlag der Regierung ab, dass künftig nur noch juristische Personen mit einem Gewinn von über 700'000 Franken die Steuer entrichten.

(Keystone-SDA) Mit dem Vorschlag der Regierung würden 97 Prozent der Berner Unternehmen von der Kirchensteuer befreit. Das Berner Kantonsparlament, der Grosse Rat, wird den Vorschlag voraussichtlich in der Frühlingsession Anfang März behandeln.

Der Regierungsrat hat in einem Bericht die Weiterentwicklung der Kirchensteuern geprüft und verschiedene Varianten aufgezeigt. Die Mehrheit der Kommission für Staatspolitik und Aussenbeziehungen möchte beim Status Quo bleiben, wie sie am Dienstag mitteilte. Sie hält die Einbussen für die Kirchgemeinden für zu schwerwiegend.