Grundstein für neues Reka-Feriendorf an der Lenk gelegt

Keystone-SDA

Am Montag ist der Grundstein für das neue Reka-Feriendorf an der Lenk gelegt worden. Es verfügt über 68 Wohnungen mit 310 Betten und soll 2027 eröffnet werden, wie die Genossenschaft Reka mitteilte.

(Keystone-SDA) Sämtliche Wohnungen – «vom Studio bis zur Vierzimmerwohnung» – verfügen über Balkon oder Terrasse mit Blick auf die Bergwelt, wie die Reka-Genossenschaft am Montag in einer Mitteilung schrieb. Im Dorf wird es ein Gemeinschaftshaus mit Lounge und Selfservice-Restaurant mit regionaler Küche und grosser Terrasse geben, ebenso eine Bikevermietung, Sportfelder, Spielplätze, ein Wellnessbereich und ein Erlebnisbad.

Sowohl die Wohnungen als auch zahlreiche Angebote werden in Zusammenarbeit mit der Stiftung «Denk an mich» inklusiv gestaltet. 37 Wohnungen werden barrierefrei gebaut, 4 mit erhöhtem Standard und 27 bedingt barrierefrei.

Das Dorf soll auf Weihnachten 2027 hin und nach zweieinhalbjähriger Bauzeit bereitstehen. Das neue Feriendorf wird das Dorf aus dem Jahr 1976 ersetzen.