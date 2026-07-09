Guido Roos will für die Mitte in die Luzerner Regierung

Keystone-SDA

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Kantonsrat Guido Roos steigt ins Rennen um einen Platz im Luzerner Regierungsrat. Der 57-Jährige will für die Nachfolge von Regierungsrat Reto Wyss kandidieren, der bei den Wahlen im März 2027 nicht mehr antritt.

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(Keystone-SDA) Nach ausführlichen Gesprächen mit seiner Familie, seinem Arbeitgeber und mit der Ortspartei Wolhusen habe sich Guido Roos für eine Kandidatur entschieden, teilte die Ortspartei Wolhusen am Donnerstag mit.

Roos bringe «ideale Voraussetzungen mit», um den Kanton Luzern als Mitglied der Regierung «verantwortungsvoll, vorausschauend und vernetzt» mitzugestalten. Roos ist seit 2015 Kantonsrat.

Für die Mitte hatte bereits Kantonsrat Adrian Nussbaum sein Interesse angekündigt. Die Mitte des Kantons Luzern wird an ihrer Nominationsversammlung vom 12. Oktober in Willisau über die Nachfolge von Reto Wyss entscheiden.

Finanzdirektor Wyss ist das einzige Mitglied der Luzerner Regierung, das auf eine weitere Amtszeit verzichtet. Michaela Tschuor (Mitte), Fabian Peter (FDP), Ylfete Fanaj (SP) und Armin Hartmann (SVP) haben ihre erneute Kandidatur angekündigt.