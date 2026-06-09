Gurtenbahn schreibt Gewinn und erhält neue Geschäftsführerin

Keystone-SDA

Die Gurtenbahn Bern AG hat im Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn von rund 312'000 Franken erwirtschaftet. Mit 963'201 Fahrgästen transportierte die Standseilbahn knapp 18 Prozent mehr Passagiere als im Vorjahr.

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(Keystone-SDA) Wie das Unternehmen am Dienstag nach der Generalversammlung mitteilte, stiegen die Verkehrserträge deutlich. Gleichzeitig sanken die Kosten, da im Vorjahr wegen Sanierungsarbeiten ein viereinhalbmonatiger Busersatz nötig war.

Zum guten Ergebnis 2025 trugen laut Communiqué auch das Gurtenfestival, der Bike-Trail und die Rodelbahn bei. Letztere verzeichnete über 83’000 Abfahrten.

Um die langfristige Investitionsfähigkeit der Bahn zu sichern, werden die Tarife per Fahrplanwechsel vom 13. Dezember erhöht. Eine einfache Fahrt auf den Gurten kostet künftig 7.20 Franken anstatt 7.00 Franken.

Neue Geschäftsführerin

Im operativen Betrieb kommt es zu einem Wechsel: Priska Brönnimann übernimmt per 1. Juli die Geschäftsführung. Die bisherige Leiterin des operativen Geschäfts folgt auf den langjährigen Geschäftsführer René Schmied. Der Bernmobil-Direktor gibt die Geschäftsführung der Gurtenbahn «im Zuge einer gestaffelten Nachfolgeplanung» ab, wie es im Communiqué heisst.