Gut 200 Waffen gehortet: Rechtsextreme in England verurteilt

Keystone-SDA

Sie horteten Waffen und versuchten, eine halbautomatische Pistole mit einem 3D-Drucker herzustellen: In Grossbritannien sind drei rechtsextreme Männer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Sheffield Crown Court sah es als erwiesen an, dass die Männer im Alter von 25 bis 34 Jahren Angriffe auf Moscheen und Synagogen geplant hatten. Im echten Leben getroffen haben sie sich den Angaben zufolge nie.

Die Nachrichtenagentur PA meldete aus dem Gerichtssaal, die Männer, die sich online verabredeten, hätten die Nationalsozialisten verehrt. Laut Anklage hatte das Trio mehr als 200 Waffen angesammelt. Der Mann, der dem Urteil zufolge die meisten Teile für die Schusswaffe im 3D-Drucker hergestellt hat, muss für zehn Jahre ins Gefängnis. Die anderen beiden erhielten Freiheitsstrafen über acht und elf Jahre.

«Sie haben die Nazis vergöttert, sie haben Massenmorde verherrlicht und sie teilen den Hass auf Gruppen wie die jüdische und die muslimische Gemeinschaft», sagte Detective Chief Superintendent James Dunkerley von der Terrorismusabwehr dem Sender Sky zufolge.