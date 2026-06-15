Guy Parmelin und Mark Carney sprechen über Fussball und Eishockey

Keystone-SDA

Bundespräsident Guy Parmelin und der kanadische Premierminister Mark Carney haben sich am Montag auf dem Rollfeld in Genf über Fussball und Eishockey unterhalten. Sie wagten keine Prognose für das kommende Spiel zwischen den beiden Ländern an der Weltmeisterschaft.

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(Keystone-SDA) «Wir haben drei Spiele», nicht nur das gegen die Schweizer Mannschaft von Murat Yakin, sagte Carney. «Vielen Dank für Ihre Geschenke, insbesondere für das Trikot von Davies», sagte Parmelin mit einem Lächeln und spielte damit auf den Star der kanadischen Mannschaft, Alfonso Davies, an.

«Sehen wir uns in Evian?», fragte der Premierminister. Die beiden Politiker dürften vor oder am Rande des G7-Galadinners am Dienstagabend miteinander sprechen.

Dieser Gipfel wird für Carney das erste Treffen in diesem Format mit US-Präsident Donald Trump seit dem Weltwirtschaftsforum (WEF) sein. Im Januar hatte Carney in Davos über die Macht der Mittelmächte gegenüber den Grossmächten gesprochen.