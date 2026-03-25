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Häusliche Gewalt in Schaffhausen steigt um 20 Prozent

Keystone-SDA

Die Schaffhauser Polizei hat im vergangenen Jahr einen deutlichen Anstieg von häuslicher Gewalt registriert. Die Zahl der Straftaten in diesem Bereich stieg um 20 Prozent, von 309 Fälle auf 372.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In knapp 43 Prozent spielten sich die Straftaten innerhalb einer aktuellen Beziehung ab. In knapp 29 Prozent waren Täter und Opfer nicht mehr zusammen, wie aus den am Mittwoch publizierten Daten hervorgeht. Die restlichen Fälle verteilen sich auf andere Verschwandschaftsbeziehungen und Eltern-Kind-Beziehungen.

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