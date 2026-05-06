Höchste Verzinsung bei Vorsorgekapital seit 25 Jahren

Keystone-SDA

Das Jahr 2025 ist für die Schweizer Pensionskassen ein gutes Anlagejahr gewesen. Das Vorsorgekapital der Versicherten wurde laut dem Pensionskassenberater Complementa so hoch verzinst wie seit 25 Jahren nicht mehr.

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(Keystone-SDA) Dies geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten «Risiko Check-up» hervor. Die untersuchten Pensionskassen erzielten demnach 2025 eine durchschnittliche Rendite von 6,4 Prozent.

Das Vorsorgekapital der Arbeitnehmenden wurde im Schnitt mit 4,3 Prozent verzinst. Dies ist laut Complementa der höchste Wert seit 25 Jahren. Zum Vergleich: Der Durchschnitt der vergangenen zwei Jahrzehnte lag bei 3,5 Prozent.

Verantwortlich für das gute Ergebnis war laut Complementa vor allem der sogenannte dritte Beitragszahler. Gemeint sind damit die Erträge aus dem von den Pensionskassen investierten Kapital.

Der Anlageertrag der analysierten Pensionskassen belief sich im vergangenen Jahr auf rund 78 Milliarden Franken. Damit lag er über den Beiträgen von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden zusammen. Diese zahlten 2025 insgesamt rund 67 Milliarden Franken in die Vorsorge ein.