Höhenfeuer auf dem Basler Bruderholz fällt Trockenheit zum Opfer

Keystone-SDA

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Die offizielle Bundesfeier auf dem Bruderholz in Basel findet dieses Jahr ohne Höhenfeuer statt. Das Organisationskomitee ersetzt das traditionelle Feuer wegen der anhaltenden Trockenheit durch eine Licht- und Wassershow.

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(Keystone-SDA) Um 22.30 Uhr steht die Ersatzshow mit einem Feuerwerksbouquet auf dem Programm, wie das Basler Präsidialdepartement und die Organisatoren am Montag mitteilten.

Grossratspräsidentin Gianna Hablützel-Bürki (SVP) wird die Festansprache halten. Vorgesehen sind zudem musikalische Darbietungen, Zirkuskunst und ein Lampionumzug mit hunderten Kindern. Auch 2022 ging die Bundesfeier auf dem Bruderholz wegen der Trockenheit ohne Höhenfeuer über die Bühne.

Bereits am 31. Juli feiert Basel den Nationalfeiertag mit einem grossen Fest am Rheinufer. Die Organisatoren erwarten rund 100’000 Besucherinnen und Besucher.

Das Programm beginnt um 17.00 Uhr und umfasst unter anderem Shows eines Feuerlöschbootes, Darbietungen des Wasserski-Clubs sowie Konzerte. Besonders umfangreich sei dieses Jahr das Verpflegungsangebot am St. Johanns-Rheinweg mit vierzehn Ständen, darunter sieben Neuheiten, heisst es weiter. Den Abschluss bildet um 23.00 Uhr ein 16-minütiges Feuerwerk.

Das Abbrennen von privatem Feuerwerk ist wegen der Trockenheit in den beiden Basel verboten. Die Kantonspolizei Basel-Stadt kündigte in einer Mitteilung sichtbare Präsenz in der Innenstadt und im Festperimeter an.