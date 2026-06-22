The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Hügelregion von Salt Lake City in Flammen

Keystone-SDA

Feuerwehrleute kämpfen im US-Bundesstaat Utah gegen einen grossen Waldbrand. Betroffen ist nach US-Medienberichten eine Hügelregion in der Nähe einer Universität in der Grossstadt Salt Lake City im Westen der USA. Die Feuerwehr von Salt Lake City hat bislang keine Evakuierungen veranlasst, wies aber Bewohner der Region an, auf ein solches mögliches Szenario vorbereitet zu sein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das «Bonneville»-Feuer hat laut Feuerwehr eine Grösse von rund 200 Hektar und sei zu fünf Prozent eingedämmt. Es wurde befürchtet, dass sich die Flammen mit den steigenden Temperaturen im Verlauf des Montags ausbreiten könnten.

Die Feuerwehrleute haben schwierige Umstände: Es gibt laut Behördenangaben die Gefahr, dass sich in den brennenden Hügeln Geröll lösen könnte. Und es gibt in der Region Klapperschlangen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft