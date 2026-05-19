Hünenberg ZG führt im «Freiraum am See» saisonales Hundeverbot ein

Keystone-SDA

Von Mai bis Ende September gilt im "Freiraum am See" in der Gemeinde Hünenberg neu ein Hundeverbot. Die Forderung hatten mehrere Teilnehmende einer Umfrage gestellt, derweil es andere schätzten, dass Hunde bisher erlaubt waren.

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(Keystone-SDA) Da eine räumliche Trennung von Nutzenden mit und ohne Hunde nicht möglich sei, habe sich der Gemeinderat für das saisonale Verbot entschieden, wie er am Dienstag mitteilte. Hundehalterinnen und -halter sollen die Freilaufmöglichkeiten in der Umgebung nutzen.

Wie die Umfrage mit 479 Teilnehmenden ferner zeigte, gebe es weitere Nutzungskonflikte auf dem Gemeindegrundstück am See, das der Bevölkerung seit 2024 offen steht. So wünsche sich eine Minderheit Angebote wie Gastronomie, Sauna, bequemere Sitzgelegenheiten oder eine Grillstelle. Eine Mehrheit schätze jedoch «die Einfachheit des Ortes», wie es im Communiqué weiter hiess. Als einzige Massnahme wurde eine weitere Sitzgelegenheit angebracht.

«Weitere Erschliessungsmöglichkeiten»

Die Bevölkerung wünsche sich zudem noch weitere Möglichkeiten für den direkten Seezugang. Der Gemeinderat will daher «weitere Erschliessungsmöglichkeiten» auf zwei Grundstücken prüfen, wie es hiess. Das eine dieser Grundstücke gehört der Korporation, das andere der Gemeinde. Letzteres beheimatet den Seeclub Hünenberg.

Die Umfrage wurde von Mai 2024 bis September 2025 durchgeführt. Im Frühling des vergangenen Jahres setzte die Gemeinde bereits erste Massnahmen um: Sie installierte einen Handlauf zum sicheren Einstieg in den See sowie ein WC.