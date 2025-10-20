Hünenberg ZG will das Nein zur Ortsplanung genau untersuchen lassen

Keystone-SDA

Nach der Ablehnung der Ortsplanungsrevision an der Urne will der Gemeinderat von Hünenberg wissen, weshalb die Stimmberechtigten die Vorlage abgelehnt haben. Ein Forschungsinstitut wurde mit einer Analyse beauftragt, teilte die Gemeinde am Montag mit.

(Keystone-SDA) In den kommenden Wochen sollen die Stimmberechtigten ein Einladungsschreiben mit einem persönlichen Zugang zu einer Online-Befragung erhalten, hiess es. Wer den Fragebogen lieber in Papierform ausfüllen möchte, könne dies ebenfalls tun. Der Gemeinderat bittet die Bevölkerung um rege Teilnahme.

Die Ergebnisse, so die Gemeinde, sollen als Grundlage für die Erarbeitung einer neuen Vorlage dienen. Die Auswertung und die weiteren Schritte kommuniziert die Behörde zu einem «späteren Zeitpunkt».

Die Vorlage zur Ortsplanungsrevision wurde am 28. September in Hünenberg mit einem Nein-Stimmenanteil von 55,9 Prozent abgelehnt.