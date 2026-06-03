Hafenbahn-Kostenexplosion gefährdet Basler Arealentwicklung

Keystone-SDA

Scheitert die Hafenbahn-Verlegung, wird die Arealentwicklung Klybeck- und Westquai mit Wohnraum für 3000 Menschen "in dieser Form nicht umsetzbar". Dies sagte die Basler Bau- und Verkehrsdirektorin Esther Keller (GLP) am Mittwoch vor dem Grossen Rat.

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(Keystone-SDA) Ob und wie viel Wohnraum geschaffen werden kann, müsste dann in einer «neuen Planung» überprüft werden. Keller ging damit auf Interpellationen von Fina Girard (Grüne/JGB), Ivo Balmer (SP) und Nicole Strahm (LDP) ein. Alle drei beschäftigten sich mit der Verlegung der Hafenbahn, die gemäss Regierungsangaben 475 Millionen Franken und somit 200 Millionen Franken teurer wird als angenommen.

Die Regierung habe diese Nachricht nicht verzögert kommuniziert, sondern vorgezogen, sagte Keller. Sie habe dies noch vor der Abstimmung vom 14. Juni über die Klybeckinsel transparent machen wollen, da dies relevant sei für die Vorlage.

Die Interpellationen verlangten Antworten zu den Gründen für die massiv höher veranschlagten Kosten. Keller nannte den Wegfall von Synergien wegen des Abfuhr für den Rheintunnel an der Urne, was einen Mehraufwand 25 Millionen Franken zur Folge habe. Auch die Kosten für Naturersatzflächen sowie Infrastruktur wie Werkleitungen, Strassen und Brücken würden höher ausfallen. Die Regierung werde im Herbst über das weitere Vorgehen entscheiden.

Grossrätinnen nicht zufrieden mit den Antworten

Fina Girard und Nicole Strahm zeigten sich nicht zufrieden mit den Antworten. Noch immer seien die Gründe für den Löwenanteil der höheren Kosten nicht klar. Zudem habe man mit einem Nein zum Rheintunnel rechnen müssen.

Im Mai, am Tag vor Auffahrt, gab die Basler Regierung die höheren Kosten für die Hafenbahn-Verlegung bekannt. Das Projekt wird sich zudem um mindestens fünf Jahre auf die späten 2030er-Jahre verzögern. Der Grosse Rat hatte 2024 einen ersten Kredit von 36 Millionen Franken gesprochen. Die Verlegung der Bahn gegen Norden soll Wohnraum und Grünflächen im Klybeck und Kleinhüningen schaffen.