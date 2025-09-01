The Swiss voice in the world since 1935
Halbe Million Besucherinnen und Besucher am Eidgenössischen

Keystone-SDA

Rund eine halbe Million Schwingfans ist von Freitag bis Sonntag nach Mollis GL ans Eidgenössische Schwing- und Älplerfest gereist. Damit seien sogar die kühnsten Erwartungen übertroffen worden, schrieb das OK.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die hohe Besucherzahl sei das Verkehrskonzept gewesen, schrieb das Organisationskomitee in einem Communiqué in der Nacht auf Montag. Auch das überraschend gute Wetter spielte den Verantwortlichen in die Karten.

Ein Verkehrschaos blieb aus, stattdessen waren die 500 Extrazüge mit 170’000 Sitzplätzen teilweise übervoll, wie die SBB mitteilten. Es kam deshalb zu engen Platzverhältnissen und leichten Verspätungen.

