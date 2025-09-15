The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Halle Berry adoptiert weiteres Kätzchen

Keystone-SDA

Oscar-Preisträgerin Halle Berry hat eine weitere junge Katze adoptiert und bittet ihre Fans um Hilfe bei der Namensfindung. "Ich habe euch doch gesagt, dass ich die echte Catwoman bin", schrieb die 59-Jährige auf Instagram in Anspielung auf ihren Superheldinnen-Film aus dem Jahr 2004. Dazu postete sie Bilder von einem Kätzchen mit grossen Augen, das sie vor ihr Gesicht hält und anstrahlt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dieser «weitere kleine Engel» sei in ihrem Garten aufgetaucht, erklärte die Schauspielerin, die schon mit mehreren Katzen lebt. «Bitte helft mir, ihm einen Namen zu geben. Er ist drei Wochen alt und macht viel Spass!»

Berry, die 2002 für ihre Rolle in dem Drama «Monster’s Ball» einen Oscar gewonnen hatte und drei Jahre später für «Catwoman» den Schmähpreis Razzie bekam, hatte schon zuvor streunende Katzenkinder gerettet. Vergangenen Sommer teilte sie ihren neun Millionen Instagram-Followern mit, dass sie vier junge Katzen in ihrem Garten gefunden habe. Zwei von ihnen habe sie geholfen, ein neues zu Hause finden, die zwei anderen lebten jetzt bei ihr, schrieb sie. Die beiden bekamen die Namen Boots und Coco.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
35 Likes
26 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft