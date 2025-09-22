The Swiss voice in the world since 1935
Hallimasch-Pilz zwingt zur Fällung von Mammutbaum in Sarnen

Der imposante Mammutbaum beim Kantonsspital Sarnen muss aus Sicherheitsgründen am (heutigen) Montag gefällt werden. Er ist unheilbar vom Hallimasch-Pilz befallen, wie das Hochbauamt des Kantons Obwalden mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Pilz zerstört das Kambium unter der Rinde. Er bringt selbst gesunde Bäume innert kurzer Zeit zum Absterben.

Der rund 35 Meter hohe Baum mit 8,3 Metern Stammumfang prägte das Spitalareal über viele Jahre. Um eine Ausbreitung des Pilzes zu verhindern, werden das Holz und der Strunk entfernt. Besonders gefährdet ist der benachbarte Mammutbaum, da beide Bäume den Wurzelraum teilen.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

