Hamas: Israel tötet weitere Hamas-Mitglieder in Gaza

Keystone-SDA

Teilen

Israels Armee hat trotz geltender Waffenruhe nach Angaben aus dem Gazastreifen erneut zwei Mitglieder der Terrororganisation Hamas getötet. Dabei habe es sich um den Leiter einer Abteilung für innere Sicherheit der Hamas und einen weiteren für die Sicherheit des Gebiets zuständigen Funktionär gehandelt, teilte das von der Hamas kontrollierte Innenministerium in Gaza mit. Israels Armee wollte den Angriff auf Anfrage zunächst nicht bestätigen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Palästinensischen Berichten zufolge wurde bei dem Luftschlag ein Fahrzeug im zentralen Abschnitt des Küstenstreifens getroffen. Laut Angaben der palästinensischen Hilfsorganisation Roter Halbmond wurden dabei sieben Menschen verletzt.

Berichte: Israel will alle am Hamas-Massaker Beteiligten töten

Israels Armee meldete zuletzt immer wieder gezielte Tötungen von mutmasslichen Mitgliedern der Terrororganisationen Hamas und Palästinensischer Islamischer Dschihad (PIJ) im Gazastreifen. Laut israelischen Medienberichten ist es das Ziel des israelischen Militärs, alle am Massaker vom 7. Oktober Beteiligten aufzuspüren und zu töten. Laut der «Times of Israel» dürfte es sich noch um etwa 2.000 Terroristen handeln. Rund 2.700 weitere seien bereits getötet worden, knapp die Hälfte davon während des Terrorangriffs selbst, der Auslöser des Gaza-Kriegs war. Weitere 300 mutmassliche Täter sind demnach in Israel inhaftiert.

Die israelische Nachrichtenseite «ynet» berichtete, in den letzten Monaten habe die Armee das Tempo bei den gezielten Tötungen beschleunigt. Die Strategie ist äusserst umstritten. Israels Militär wollte sich nicht zu den Medienberichten äussern.

Hamas-Behörde: Rund 1.200 Tote in Gaza seit Waffenruhe-Beginn

Die israelische Armee betont bei ihren Angriffen auf Hamas-Mitglieder im Gazastreifen stets, Schritte zu unternehmen, um Zivilisten zu schonen. Seit Beginn der Waffenruhe im Oktober 2025 wurden laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde rund 1.200 Palästinenser im Gazastreifen getötet. Nach Angaben aus dem Küstengebiet kommen auch immer wieder unbeteiligte Zivilisten bei den Bombardements ums Leben.

Alle Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.