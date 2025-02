Hamas wirft Israel Verzögerung bei Gaza-Hilfen vor

Keystone-SDA

Die Hamas wirft Israel vor, die im Rahmen des Gaza-Deals vereinbarten Hilfslieferungen zu verzögern. Betroffen seien unter anderem Güter wie Zelte, Ausrüstung zur Trümmerbeseitigung und Treibstoff, sagte Hamas-Sprecher Abdul Latif al-Kanu laut einer Mitteilung.

(Keystone-SDA) Israelischen Angaben zufolge ist bislang die vereinbarte Anzahl von 600 Lastwagen mit Hilfsgütern pro Tag für den Gazastreifen sogar leicht überschritten worden.

Al-Kanu teilte weiter mit, die Hamas habe die zwischen Israel und der Islamistenorganisationen vermittelnden Staaten Katar, Ägypten und die USA aufgefordert, Druck auf Israel auszuüben, damit es seinen Verpflichtungen nachkomme.

Israel: Bedingungen des Abkommens werden erfüllt

Seit Beginn des Waffenruhe-Deals seien mehr als 12.000 Lastwagen mit humanitärer Hilfe in den Gazastreifen gebracht worden, schrieb die für Palästinenserangelegenheiten zuständige israelische Behörde Cogat auf der Plattform X. Dies entspreche den Konditionen des Abkommens.

Die Vereinbarung war am 19. Januar in Kraft getreten. Die UN hatten am Donnerstag mitgeteilt, dass seitdem mehr als 10.000 Lastwagen mit Hilfsgütern den Gazastreifen erreicht hätten. Dies entspricht rund 550 Lkw am Tag. Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist laut UN-Organisationen katastrophal.