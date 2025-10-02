The Swiss voice in the world since 1935
Hamilton dankbar für Anteilnahme nach Tod von Hund Roscoe

Keystone-SDA

Die Anteilnahme nach dem Tod seines geliebten Hundes Roscoe hat Formel-1-Star Lewis Hamilton überwältigt. "Es ist herzerwärmend, wenn man sieht, wie viele Menschen auf der Welt Roscoe berührt hat", sagte der 40-Jährige nach seiner Ankunft im Fahrerlager von Singapur. Am Wochenende vor dem Nacht-Grand-Prix war die Bulldogge nach einem Herzstillstand und tagelangem Koma gestorben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) «Viele Menschen auf der Welt haben so etwas durchgemacht und wissen, wie es ist, ein Haustier zu haben, das einem so viel Liebe gibt, das ist eine tolle Erfahrung», sagte Hamilton. Roscoe begleitete Hamilton seit 2013. Schnell wurde er auch zum Star im Fahrerlager. Jüngst erst widmete die britische Zeitschrift «Vogue» Hamilton und Roscoe einen längeren Beitrag. «Ich habe meinen besten Freund verloren», schrieb Hamilton nach dem Tod des Hundes.

Hoffen auf Ergebniswende in Singapur

Er habe viele Nachrichten von anderen Fahrern, den Formel-1-Teams, dem Weltverband Fia und der Führung der Rennserie erhalten, berichtete der Ferrari-Pilot. «Das war wirklich überwältigend und wirklich sehr willkommen», liess der Brite wissen. Er freue sich jetzt aber darauf, zurück ins Auto zu steigen.

Ein gutes Ergebnis beim Rennen in Singapur würde er nicht allein Roscoe widmen, sagte Hamilton. «Es gibt viele Leute, die ein gutes Resultat von mir und diesem Team verdienen. Die Tifosi und alle Menschen, die sich bei mir erkundigt und mich das ganze Jahr unterstützt haben, vor allem aber in der letzten Woche», erklärte der siebenmalige Weltmeister.

Seit seinem Wechsel zu Ferrari vor dieser Saison wartet Hamilton noch auf seinen ersten Podestplatz in einem Grand Prix.

