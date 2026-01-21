Handelsschule Chiasso wegen unbekannter Substanz teilevakuiert

Keystone-SDA

120 Menschen haben in der Handelsschule in Chiasso TI am Mittwoch evakuiert werden müssen. Grund für die Evakuierung war eine Substanz im Korridor, welche die Atemwege reizte und bei einigen Atembeschwerden verursachte.

(Keystone-SDA) Die Schule habe sofort ihre internen Sicherheitsverfahren aktiviert, die Rettungskräfte alarmiert und rund 120 Personen aus dem dritten Stock der Schule evakuiert, teilte das Tessiner Departement für Erziehung, Kultur und Sport am späten Mittwochnachmittag mit. Die Evakuierung war um 11.30 Uhr durchgeführt worden. Bei der betreffenden Substanz handle es sich möglicherweise um einen Pfefferspray.

Nach eingehenden Überprüfungen habe sich herausgestellt, dass niemand verletzt und keine Gefahr mehr vorhanden gewesen sei, hiess es im Communiqué weiter. Der Unterricht sei am Nachmittag im dritten Stock ausgesetzt worden, die betroffenen Räume gelüftet, gereinigt und wieder zugänglich gemacht worden.

Schüler und Lehrkräfte der Handelsschule Chiasso wurden aufgefordert, sich bei möglichen Beschwerden wie Brennen im Hals oder in den Augen an ihren Hausarzt oder an die Notaufnahme zu wenden.