The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Harald Schmidt sehr zufrieden mit neuem Papst

Keystone-SDA

Harald Schmidt (68) ist sehr zufrieden mit dem neuen Papst Leo XIV. "Die wählen immer den Richtigen", sagte der Entertainer der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Nach dem Intellektuellen Ratzinger kam der Jesuit Franziskus, dessen bescheidener Lebensstil sehr teuer war, weil alles auf bescheiden umgebaut werden musste. Und jetzt haben wir einen Amerikaner, der 20 Jahre in Südamerika gelebt hat und, ich glaube, in vier Sprachen fliessend ist."

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Schmidt für Castel Gandolfo und den weissen Hubschrauber

(Keystone-SDA) Dass der neue Pontifex Castel Gandolfo als Sommerresidenz reaktiviert habe, begrüsse er ausdrücklich, sagte Schmidt. «Die Bescheidenheit war okay, aber ich bin für Castel Gandolfo und den weissen Hubschrauber.»

Toll habe er auch die feierliche Beisetzung von Franziskus gefunden, als der greise Kardinal Giovanni Battista Re (91) die Totenrede von zerknitterten DIN-A4-Seiten abgelesen habe. In solchen Momenten profitiere die katholische Kirche davon, dass alles nach einem fest gefügten Ritus ablaufe.

In Deutschland sei die Kirche zwar auf dem Rückzug, aber das beunruhige ihn nicht, sagte der praktizierende Katholik: Denn in anderen Erdteilen wachse die Kirche. Das habe man im Sommer wieder beim Weltjugendtag gewesen, als sich mehr als eine Million Gläubige in Rom versammelt hätten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
26 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft