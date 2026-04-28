Haus in Tübach SG ist nach Brand nicht mehr bewohnbar

Keystone-SDA

Ein Doppelfamilienhaus in Tübach ist in der Nacht auf Dienstag in Brand geraten. Das Feuer dürfte in der Garage ausgebrochen sein. Nun ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar. Es gab keine Verletzten.

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(Keystone-SDA) Um drei Uhr nachts wurde der Einsatzzentrale gemeldet, dass es in der Garage eines Hauses brenne und das Feuer auf das Doppeleinfamilienhaus übergreife, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Dienstag mit.

Die Einsatzkräfte entdeckten Flammen, die aus der Garage schlugen. Das Feuer hatte sich bereits auf die Fassade ausgeweitet. Der Brand konnte danach aber rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Liegenschaft brachten sich selbständig in Sicherheit. Ein Gebäude in der Nähe musste aus Sicherheitsgründen ebenfalls evakuiert werden.

Erste Erkenntnisse zeigen, dass in der Garage der Liegenschaft ein Fahrzeug in Brand geraten ist und sich das Feuer danach ausbreitete. Die Ursache wird weiter abgeklärt.

Das Doppelfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Für die Bewohnerinnen und Bewohner wird eine Ersatzlösung gesucht. Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Franken.