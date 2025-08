Hausbewohner hält in Wildegg AG einen Einbrecher fest

Keystone-SDA

Ein 68-jähriger Mann hat am Mittwochabend in seinem Haus in Wildegg einen Einbrecher überrascht und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Weil sich der Einbrecher wehrte, erlitt der Hausbewohner eine Prellung sowie eine Schramme im Gesicht. Die Polizei ermittelt, ob der festgenommene Marokkaner weitere Einbrüche verübte.

(Keystone-SDA) Ein Bewohner eines Einfamilienhauses in Wildegg kehrte um 23.30 Uhr von einem Fest nach Hause und bemerkte, dass im Obergeschoss Licht brannte. Dies schrieb die Kantonspolizei Aargau am Samstag in einer Mitteilung. Auf der Treppe kam dem 68-Jährigen ein unbekannter Mann entgegen, der ihm einen Tritt ins Gesicht gab.

«Beherzt packte der Bewohner den Eindringling jedoch und schaffte es, ihn zurückzuhalten und gleichzeitig den Polizeinotruf zu wählen», hiess es im Communiqué weiter. Mehrere Patrouillen fuhren zum Haus und nahmen den Einbrecher fest.

Der 24-jährige Marokkaner habe vermutlich ein Kellerfenster eingeschlagen und sei so in das Haus gelangt. Die Polizei fand gemäss der Mitteilung mutmassliches Deliktsgut, das von Einbrüchen aus anderen Kantonen stammten könnte. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau führt eine Strafuntersuchung.