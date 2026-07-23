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Hausfassade stoppt 28-jährigen Autofahrer in Schwarzenbach SG

Keystone-SDA

Ein 28-jähriger Lenker ist in der Nacht auf Donnerstag in Schwarzenbach SG in eine Hausfassade gefahren. Der Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor ein Uhr nachts wurde der Polizei gemeldet, dass ein Auto gegen eine Mauer geprallt sei, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Donnerstag mit. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen war der 28-jährige Mann von Jonschwil in Richtung Schwarzenbach unterwegs, als er mit seinem Auto bei der Verzweigung Wilerstrasse geradeaus fuhr.

Das Fahrzeug überquerte ein Trottoir, fuhr über zwei niedrige Steinmauern und prallte frontal gegen einen Fensterladen einer Liegenschaft. Danach kam das Auto zum Stillstand.

Der Lenker sei ansprechbar gewesen, heisst es in der Mitteilung. Eine Blut- und Urinprobe wurde angeordnet. Am Auto, an der Steinmauer sowie an der Liegenschaft entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

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