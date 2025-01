Havarierter Öltanker bis vor Sassnitz geschleppt

Nach stundenlanger Schleppfahrt ist der in der Ostsee nördlich von Rügen havarierte Tanker "Eventin" am frühen Morgen vor dem Stadthafen von Sassnitz angekommen. Auf einer Reede rund fünf Kilometer vor der Küste werde das manövrierunfähige Schiff von zwei Schleppern in Position gehalten, sagte ein Sprecher des Havariekommandos. Eine Reede ist ein Ankerplatz zum Beispiel vor Häfen, wo Schiffe warten können.