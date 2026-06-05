Hecht kündigen grösstes Konzert ihrer Karriere an

Keystone-SDA

Die wohl angesagteste Mundart-Pop-Band Hecht wird im Sommer 2027 ein Konzert im Letzigrundstadion geben. Es wird der bisher grösste Auftritt der Luzerner Gruppe.

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(Keystone-SDA) Erst kürzlich füllte die ikonische US-Band Metallica das Letzigrund, in dem rund 50’000 Besuchende Platz haben. Auch Megastars wie Taylor Swift oder Madonna spielten hier. Nun werden sich Hecht am 12. Juni 2027 «ihren waghalsigsten Bubentraum erfüllen und mit all ihren alten und neuen Fans die bisher grösste Show ihrer Karriere» spielen, teilte die Gadget Entertainment Group am Freitag mit.

Das Konzert ist ein weiterer Meilenstein der vierköpfigen Band um Frontmann Stefan Buck, die auf ihrer Erfolgswelle nicht zu bremsen sein scheint. Ihre «Lovers»-Tour war ausverkauft und führte durch die Schweiz, Deutschland und Österreich. Sie spielten in der St. Jakobshalle in Basel, in der Berner Festhalle und im Zürcher Hallenstadion.

Mit ihrem Song «Mon Amour» landeten Hecht vergangenen September für eine Woche in den Top-Ten der Schweizer Hitparade. An den Swiss Music Awards im März räumten Hecht ausserdem ab und holten gleich vier Steine nach Hause, darunter jener für den besten Live-Act. Kurz später gab es den Prix Walo als beste Pop/Rock-Band obendrauf.

Der Vorverkauf für das Konzert im Letzigrundstadion startet am Freitag in einer Woche (12.6.), die Ticketpreise variieren zwischen 127 und 227 Franken.