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Hecht räumen an den 19. Swiss Music Awards ab

Keystone-SDA

Viermal waren Hecht für einen Swiss Music Award nominiert, viermal nahmen sie am Donnerstagabend im Zürcher Hallenstadion den Stein auch entgegen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Das ist für uns mit Abstand der wichtigste Award», sagte Hecht-Frontmann Stefan Buck, als die Band gerade den zweiten Stein erhielt, jenen für den besten Live-Act. Vom Gefühl auf der Konzertbühne erhole man sich nie, und genau deswegen würden sie Musik machen.

Die Luzerner Rockpopband wurde an den Swiss Music Awards (SMA) als beste Gruppe, bester Live-Act und als Best Streaming Artist ausgezeichnet. Ausserdem gab es für den Publikumsliebling auch noch einen Betonklotz für den besten Hit – mit ihrem Sommersong «Mon Amour».

Der beste nationale Soloact ist Trauffer. Der Ländler-Pop-Sänger und Unternehmer aus dem Berner Oberland konnte sich gegen seinen ehemaligen «Büetzer-Bueb»-Kollegen Gölä sowie gegen Nemo durchsetzen.

Der bekannteste Schweizer Musikpreis wurde in 14 Kategorien verliehen.

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