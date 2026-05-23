Hecke gerät am Seeufer in Bollingen SG in Brand

Keystone-SDA

Am Freitagabend ist am Seeufer bei Bollingen SG eine Hecke in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei St. Gallen hat Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 23.40 Uhr am Freitagabend erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen mehrere Meldungen von einem Brand am Seeufer bei Bollingen. Das schreibt die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag in einer Mitteilung.

Die ausgerückten Einsatzkräfte trafen eine Hecke an, die über mehrere Meter in Brand geraten war. Die Gründe dazu seien bisher nicht bekannt. Gemäss Polizei umgibt die Hecke ein als Freizeitgelände genutztes Grundstück.

Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen untersucht die Ursache. Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen sowie die örtliche Feuerwehr mit über 20 Angehörigen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Franken belaufen.