Heftige Gewitter sorgen für Überschwemmungen und umgestürzte Bäume

Keystone-SDA

Teilen

In der Schweiz ist es am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag in einigen Regionen stellenweise zu kräftigen Gewittern gekommen. Es fiel Hagel, Regen und es windete teils stark. So wurden in Plaffeien im Kanton Freiburg Sturmböen bis 108 km/h gemessen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Raum Winterthur brachte eine Superzelle über 40 mm Starkregen in einer Stunde und bis zu 3 cm grossen Hagel, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) am Freitag auf X mitteilte.

Im Kanton Zürich rückte die Feuerwehr zu 268 Einsätzen aus, wie «Schutz und Rettung» Zürich auf der Plattform X mitteilte. Die meisten Einsätze standen im Zusammenhang mit Wasser in Gebäuden und umgestürzten Bäumen.