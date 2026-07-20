Heftige Kollision führte zu Sperrung des San-Bernardino-Tunnel GR

Ein schwerer Unfall führte zur Sperrung des San-Bernardino-Tunnels im Kanton Graubünden Keystone-SDA

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Ein Unfall im San-Bernardino-Tunnel hat am Montagmorgen zu einer mehrstündigen Sperrung geführt. Gemäss Polizeiangaben kollidierten zwei Autos heftig miteinander. Die Autos wurden über den San-Bernardino-Pass umgeleitet, während der Schwerverkehr und die Busse auf den Rastplätzen in Campagnola und Hinterrhein angehalten wurden.

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(Keystone-SDA) Ein 38-jähriger Deutscher fuhr gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Montag kurz nach 9.50 Uhr auf der Nationalstrasse von Hinterrhein in Richtung Süden. Im San-Bernardino-Tunnel habe sein Fahrzeug die Mittelmarkierung überquert und sei auf der Gegenfahrbahn mit einem Auto aus der Gegenrichtung kollidiert. Dieses wurde von einem 51-jährigen Schweizer gelenkt, der sich leicht verletzte.

Die beiden total beschädigten Fahrzeuge wurden aufgeladen und abtransportiert. Nach Instandstellung der Tunnel-Infrastruktur durch das Tiefbauamt Graubünden konnte der Tunnel kurz nach 13 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die San-Bernardino-Route ist eine Alternativroute zum Gotthard-Tunnel für Reisende Richtung Süden. Der Verkehr staute sich auf dieser Strecke gemäss Angaben des Touring Club Schweiz (TCS) am Montagmittag auf 18 Kilometer. Der TCS schätzte die Wartezeit auf ungefähr drei Stunden.