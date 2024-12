Heftige Winterstürme wüten an US-Westküste

Hohe Wellen und reissende Fluten machen den Menschen an der US-Westküste zu schaffen. Der Nationale Wetterdienst für die San Francisco Bay Area im Norden Kaliforniens warnte bis Dienstag (Ortszeit) vor "gefährlichen und lebensbedrohlichen" Bedingungen an allen Stränden entlang der Pazifikküste mit sehr hoher Brandung und rauer See.