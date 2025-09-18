The Swiss voice in the world since 1935
Heidi Klum wurde wegen ihres Vornamens gehänselt

Keystone-SDA

Model Heidi Klum hat wegen ihres Vornamens einige Sticheleien ertragen müssen. "Als ich klein war, bin ich deswegen oft gehänselt worden. So Sachen wie: Wo sind der Peter und Almöhi? Wo sind deine Ziegen?", sagte die 52-Jährige ("Germany's Next Topmodel") der "Bild"-Zeitung. "Früher mochte ich meinen Namen nicht."

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dass sie kurz vor dem Start des Oktoberfests jetzt ein «HeidiFest» mit viel Prominenz im Münchner Hofbräuhaus für ProSieben aufnimmt, ist auch ein Ausdruck dessen, wie sie heute zu ihrem Namen und damit oft verbundenen Klischees steht. «Heute denke ich: Der Name passt perfekt zu mir», sagte Klum der «Bild». «Meine Mutter hat mich nicht umsonst Heidi genannt.»

Als Kind sei sie zwar oft in den Bergen gewesen und habe sogar Jodeln gelernt, sagte Klum. Auf dem Oktoberfest sei sie aber noch nie gewesen. «Doch das wird sich am ersten Wiesn-Tag ändern.» Auf die Frage, wie viele Mass Bier sie trinken könne, antwortete Klum: «Sechs. Behaupte ich jetzt mal.»

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

