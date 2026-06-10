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Heimatschutz fordert Ausstand des Rats beim Luxram-Gebäude in Arth

Keystone-SDA

Der Schweizer und Schwyzer Heimatschutz haben den Ausstand des gesamten Gemeinderats von Arth bei den Diskussionen rund um das Luxram-Gebäude gefordert. Gleichzeitig haben sie erneut Einsprache gegen den Abbruch der früheren Glühlampenfabrik erhoben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Der Heimatschutz begründet in einer am Mittwoch verschickten Mitteilung die Einsprache mit dem «hohen kulturellen, geschichtlichen und kunsthistorischen Wert» des Gebäudes, der gutachterlich bestätigt worden sei. Zudem kritisiert er ein Entsorgungskonzept, das eine Gefährdung der Bevölkerung nicht ausschliesse.

Die Forderung nach dem Ausstand wird damit begründet, dass sich der Gemeinderat im Rahmen der Nutzungsplanung bereits für einen Abriss ausgesprochen habe und ihm daher die «Unabhängigkeit» fehle.

Der Heimatschutz plädiert für eine kantonale Nutzungsplanung. Diese dürfte laut der Organisation «schneller zum Ziel führen als langwierige Einzelprozesse über Abrisse».

Im Herbst 2025 hob das Bundesgericht die Abbruchbewilligung für das Luxram-Gebäude auf, nachdem die Gemeinde Arth die Bewilligung dafür erteilt hatte.

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