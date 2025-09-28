Heimberg gibt grünes Licht für Überbauung
Die Stimmberechtigten von Heimberg haben zwei Vorlagen deutlich angenommen. Sie sagten Ja zur Überbauungsordnung Louelipark und zum Kauf eines Grundstücks, das den Schulen und Vereinen für Sport- und Hallenplätze zur Verfügung gestellt werden soll.
(Keystone-SDA) Das teilte die Gemeinde am Sonntag mit. 66,5 Prozent stimmten demnach für die Überbauungsordnung Louelipark. Auf dem früheren Rigips-Areal sollen 297 Wohnungen sowie Gewerbeflächen entstehen.
Gemeindepräsidentin Andrea Erni Hänni (SP) sprach in einem Communiqué von einem wichtigen Schritt in der Ortsentwicklung. Der Kanton muss die Planung noch genehmigen.
Den Kauf des Grundstücks Nr. 1815 hiessen 81,7 Prozent gut. Für 1,8 Millionen Franken erhalte die Gemeinde dringend benötigten Raum für Sport- und Schulnutzungen. Damit sei der Grundstein für eine Mehrfachturnhalle gelegt, so Erni Hänni.