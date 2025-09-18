The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Heiratszahlen im Kanton Luzern sind auf Rekordtief

Keystone-SDA

Im Jahr 2024 haben im Kanton Luzern 1825 Paare standesamtlich geheiratet. Das ist die niedrigste Heiratsziffer seit 1991, wie Statistik Luzern (Lustat) am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Heiratsziffer sank von 6,6 Eheschliessungen pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner im Jahr 1991 auf 4,2 im Jahr 2024. Rund jede fünfte Ehe war eine Wiederverheiratung.

Das durchschnittliche Alter bei der Erstheirat ist gestiegen: Frauen heirateten 2023 im Schnitt mit 30,5 Jahren, nach 26,9 Jahren im Jahr 1993. Auch Männer lassen sich heute mehr Zeit. Ihr Durchschnittsalter stieg in den letzten drei Jahrzehnten von 29,6 auf 32,7 Jahre, wie Lustat ausrechnete.

Die Zahl der Scheidungen lag im Jahr 2024 bei 701. Das waren 47 mehr als im Vorjahr.

Ende 2024 waren 46,9 Prozent der Luzerner ledig, 41 Prozent verheiratet, 7,6 Prozent geschieden und 4,3 Prozent verwitwet. Über die letzten 30 Jahre ist der Anteil Verheirateter gesunken, während der Anteil Geschiedener zugenommen hat, hiess es weiter.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft