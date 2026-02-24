The Swiss voice in the world since 1935
Heisser Ofen hat Brand in Beromünster LU verursacht

Keystone-SDA

Die Wärme eines Elektrospeicherofens hat im November 2025 in Beromünster LU zu einem Hausbrand geführt. Weil brennbare Gegenstände zu nahe beim Heizkörper waren, konnten sich diese entzünden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dies haben die Brandermittler gemäss einer Mitteilung der Luzerner Polizei vom Dienstag herausgefunden. Der Brand im Gebiet Under Brugg war am frühen Morgen des 20. Novembers ausgebrochen und breitete sich über weite Teile des Gebäudes aus. Zehn Personen mussten evakuiert werden, verletzt wurde indes niemand.

