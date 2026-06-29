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Helfer reanimieren 5-jähriges Mädchen in der Badi in Niederuzwil SG

Keystone-SDA

Badegäste und das Badepersonal des Schwimmbades in Niederuzwil haben am Sonntagnachmittag ein fünfjähriges Mädchen aus dem Wasser gerettet. Das Kind konnte vor dem Eintreffen der Rettungskräfte reanimiert werden. Diese brachten es anschliessend ins Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Mädchen sei vom Ein-Meter-Sprungbrett ins Wasser gesprungen und nicht mehr aufgetaucht, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Montag in einer Mitteilung. Es sei derzeit unbekannt, wie lange das Kind unter Wasser blieb.

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