Helikopter löscht Brand in Riedern GL mit Wasser aus dem Schwimmbad

Ein Löschhelikopter hat am Samstagnachmittag in Riedern GL einen Brand in unwegsamem Gelände gelöscht. Das Wasser nahm er aus dem Schwimmbad in Netstal auf, wie die Kantonspolizei Glarus am Sonntag berichtete.

(Keystone-SDA) Weil die bewaldete Felswand, auf der der Brand ausgebrochen war, nur schwer zugänglich war, bot die Einsatzleitung der Feuerwehr einen Löschhelikopter auf. Dieser konnte den Brand gemäss Mitteilung rasch löschen.

Die Kantonspolizei Glarus hielt schliesslich zwei Jugendliche an. Sie gaben zu, das Feuer verursacht zu haben.