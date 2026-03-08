The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Helikopter löscht Brand in Riedern GL mit Wasser aus dem Schwimmbad

Keystone-SDA

Ein Löschhelikopter hat am Samstagnachmittag in Riedern GL einen Brand in unwegsamem Gelände gelöscht. Das Wasser nahm er aus dem Schwimmbad in Netstal auf, wie die Kantonspolizei Glarus am Sonntag berichtete.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Weil die bewaldete Felswand, auf der der Brand ausgebrochen war, nur schwer zugänglich war, bot die Einsatzleitung der Feuerwehr einen Löschhelikopter auf. Dieser konnte den Brand gemäss Mitteilung rasch löschen.

Die Kantonspolizei Glarus hielt schliesslich zwei Jugendliche an. Sie gaben zu, das Feuer verursacht zu haben.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft