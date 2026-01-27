Hilti durch starken Franken erneut mit Umsatzrückgang

Keystone-SDA

Der Baugerätehersteller Hilti hat 2025 erneut unter dem starken Franken gelitten. Entsprechend sank der Umsatz um 2,1 Prozent auf 6,3 Milliarden Franken, wie der Liechtensteiner Konzern am Dienstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Negative Währungseffekte lasteten mit 4,0 Prozentpunkten auf dem Umsatz, sodass Hilti in Lokalwährungen noch um 1,9 Prozent gewachsen wäre. Damit wurde das eigene Finanzziel von Hilti – nämlich ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich – erfüllt.

Regionen sehr unterschiedlich

Regional fiel die Entwicklung sehr unterschiedlich aus: In der grössten Region Europa ging der Umsatz in Lokalwährungen um 1,9 Prozent zurück. Derweil verzeichnete Amerika ein deutliches Plus von 9,3 Prozent.

Im Raum Asien/Pazifik blieb die Entwicklung in Lokalwährungen mit minus 2,1 Prozent negativ, während die Region Osteuropa/Mittlerer Osten/Afrika mit plus 12,9 Prozent stark zulegte.

Das detaillierte Jahresergebnis wird der Konzern am 13. März bekanntgeben.