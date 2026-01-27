The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Hilti durch starken Franken erneut mit Umsatzrückgang

Keystone-SDA

Der Baugerätehersteller Hilti hat 2025 erneut unter dem starken Franken gelitten. Entsprechend sank der Umsatz um 2,1 Prozent auf 6,3 Milliarden Franken, wie der Liechtensteiner Konzern am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Negative Währungseffekte lasteten mit 4,0 Prozentpunkten auf dem Umsatz, sodass Hilti in Lokalwährungen noch um 1,9 Prozent gewachsen wäre. Damit wurde das eigene Finanzziel von Hilti – nämlich ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich – erfüllt.

Regionen sehr unterschiedlich

Regional fiel die Entwicklung sehr unterschiedlich aus: In der grössten Region Europa ging der Umsatz in Lokalwährungen um 1,9 Prozent zurück. Derweil verzeichnete Amerika ein deutliches Plus von 9,3 Prozent.

Im Raum Asien/Pazifik blieb die Entwicklung in Lokalwährungen mit minus 2,1 Prozent negativ, während die Region Osteuropa/Mittlerer Osten/Afrika mit plus 12,9 Prozent stark zulegte.

Das detaillierte Jahresergebnis wird der Konzern am 13. März bekanntgeben.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft