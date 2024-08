Hisbollah: Israel mit “Kampfdrohnen-Staffel” angegriffen

(Keystone-SDA) Die libanesische Hisbollah hat nach eigenen Angaben im Norden Israels einen Militärstützpunkt angegriffen. Die Miliz sprach in einer Mitteilung von einer “Kampfdrohnen-Staffel”, deren Ziel die Basis Michve Alon gewesen sei. Israelische Offiziere und Soldaten seien getroffen worden, es habe auch Opfer gegeben, teilte die Miliz weiter ohne nähere Details mit. Der Angriff sei eine Vergeltung auf einen israelischen Schlag nahe Sidon im Südlibanon, bei dem am Freitag ein Mitglied der islamistischen Hams getötet wurde. Die Hisbollah habe zudem israelische Soldaten in der Grenzregion angegriffen.

Israels Armee teilte mit, mehrere Drohnen seien vom Libanon aus über israelisches Gebiet geflogen. Die Raketenabwehr habe eine davon abgefangen, weitere Drohnen seien niedergegangen. Verletzte oder Schäden habe es nicht gegeben. Zudem habe das israelische Militär im Südlibanon Vorrichtungen zum Starten von Raketen, eine zum Start bestimmte Drohne und mehrere Waffenlager der Hisbollah angegriffen.

Seit Tagen wird ein möglicher grosser Angriff der vom Iran unterstützten Hisbollah auf Israel erwartet. Ihr Generalsekretär Hassan Nasrallah hat Rache geschworen, nachdem der Hisbollah-Militärkommandeur Fuad Schukr bei einem israelischen Angriff gezielt getötet wurde. Dieser Angriff im Raum der libanesischen Hauptstadt Beirut liegt inzwischen fast zwei Wochen zurück. Zudem wird spekuliert, ob die Hisbollah mit dem Iran einen noch grösseren, koordinierten Angriff gegen den gemeinsamen Erzfeind Israel starten könnte.