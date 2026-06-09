Hisbollah-Kämpfer dringt nach Israel ein und wird erschossen

Keystone-SDA

Ein bewaffnetes Mitglied der libanesischen Hisbollah-Miliz ist nach israelischen Angaben nach Israel vorgedrungen und hat dort das Feuer auf israelische Soldaten eröffnet. Die Truppen im Bereich des Ramim-Höhenzugs hätten zurückgefeuert und den Angreifer "ausgeschaltet", hiess es in einer Mitteilung der Armee. Keiner der Soldaten sei verletzt worden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Sicherheitskräfte durchkämmten weiter das Gebiet. Es war zunächst unklar, wie der Hisbollah-Kämpfer die streng bewachte Grenze nach Israel überqueren konnte. Zur Unterstützung der Suchmassnahmen wurde eine Drohne der israelischen Luftwaffe in das Gebiet entsandt.

Die Bewohner der Grenzorte Misgav Am, Margaliot und Manara wurden angewiesen, bis auf weiteres in ihren Häusern zu bleiben. Zudem wurde eine nahegelegene Strasse für den Verkehr gesperrt.