Historisches Gebäude in Zürich droht nach Brand einzustürzen

Historisches Gebäude am Lindenhof in Zürich brennt nieder Keystone-SDA

Das in der Nacht auf Montag ausgebrannte historische Gebäude am Lindenhof in der Zürcher Altstadt, das als Freimaurerzentrum dient, droht einzustürzen. Das Feuer ist unter Kontrolle, die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauern aber an.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Momentan würden noch brennende Glutnester gelöscht, sagte ein Sprecher von Schutz und Rettung Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Gleichzeitig werde der Brandschutt abgetragen. Da die Gefahr bestehe, dass das Gebäude einstürzen könnte, würden diese Arbeiten in Zusammenarbeit mit Spezialisten durchgeführt.

Diese «arbeitsintensiven» Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten sicher noch bis in den Nachmittag an, sagte der Sprecher. Noch immer stünden rund zwei Dutzend Einsatzkräfte von Schutz und Rettung im Einsatz.

Das Feuer brach kurz nach 1 Uhr aus und löste einen Grosseinsatz aus. Ein Übergreifen der Flammen auf einen weiteren Gebäudeteil habe dank mehrseitiger Löscharbeiten in letzter Minute verhindert werden können, schreibt Schutz und Rettung in einer Medienmitteilung. Schliesslich sei der Brand unter Kontrolle gebracht und grösstenteils gelöscht worden.

Keine Verletzten

Verletzt wurde beim Brand niemand. Die Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Gebäude konnten sich mehrheitlich selbst in Sicherheit bringen. Insgesamt verliessen 20 bis 30 Personen die Gebäude, sagte der Sprecher. Einige kehrten jedoch bereits wieder zurück.

Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Auch zum genauen Ausbruchsort des Feuers konnte der Sprecher von Schutz und Rettung Zürich nichts sagen. Das Ausmass des Schadens sei «beträchtlich», heisst es in einer Medienmitteilung.

Bei dem Gebäude handelt es sich um das «Modestia cum Libertate», wie der Sprecher von Schutz und Rettung Zürich sagte. Das Gebäude, das als Freimaurerzentrum dient, befindet sich auf der Südseite des Lindenhofs.