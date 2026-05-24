Hitze in Grossbritannien: «Vergesst nicht die Sonnencreme»

Keystone-SDA

Von wegen regnerische Insel: Grossbritannien verzeichnet über das Pfingstwochenende rekordverdächtige Temperaturen. "Vergesst nicht die Sonnencreme", schrieb der Wetterdienst Met Office auf der Plattform X.

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(Keystone-SDA) Der Samstag sei der bislang heisseste Tag des Jahres gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur PA: Im Dorf Frittenden im Südosten Englands wurden 30,5 Grad Celsius gemessen.

Für Sonntagnachmittag und Montag wurden noch höhere Werte vorhergesagt. Letztmals hatten die Temperaturen im Jahr 2012 bereits im Mai die 30-Grad-Marke überschritten. In der Hauptstadt London erfreuten sich Tausende Touristen am Sonnenschein in den zahlreichen Parks und Gärten.

«Für diese Jahreszeit ist das wirklich aussergewöhnliche Hitze», sagte der Meteorologe Jonathan Vautrey vom Met Office der PA. Die Gesundheitsbehörde (UKHSA) hatte bereits am Freitagmorgen Hitzewarnungen veröffentlicht – am Wochenende des sogenannten «Spring bank holiday» sind viele Britinnen und Briten unterwegs.