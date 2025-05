Hochdorfer Bauchefin Gaby Oberson (SP) tritt vorzeitig zurück

Gaby Oberson, Gemeinderätin und Bauchefin von Hochdorf LU, tritt per Ende Oktober zurück. Als Grund für den vorzeitigen Abgang nennt die SP-Politikerin die "zunehmende externe Kritik an der Arbeit des Bauamts sowie an verschiedenen Vorlagen des Gesamtgemeinderates."

(Keystone-SDA) Diese Kritik habe Spuren hinterlassen, nicht zuletzt auch gesundheitliche, erklärte Oberson in einer Mitteilung der Gemeinde Hochdorf vom Dienstag. Sie spüre nicht mehr den vollen Rückhalt und wolle deswegen den Weg für neue Kräfte frei machen.

Er nehme mit Bedauern vom Rücktritt Kenntnis, erklärte der Gemeinderat in der Mitteilung. Oberson habe sich unermüdlich für eine positive Entwicklung in Hochdorf eingesetzt und das Ressort Bau, Verkehr und Umwelt reorganisiert und für die Zukunft gerüstet. So seien unter ihrer Leitung die Abteilungen Umwelt sowie Raum und Mobilität geschaffen worden.

Oberson war 2020 in das Amt gewählt und 2024 im Amt bestätigt worden. Kommt es nicht zu einer stillen Wahl, findet die Ersatzwahl am 28. September statt.