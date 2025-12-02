Hochhaus im Berner «Holliger» soll drei Stöcke mehr erhalten

Die Eisenbahner-Baugenossenschaft möchte ihr Hochhaus im neuen Berner Holliger-Quartier um drei Geschosse aufstocken können. Dazu ist eine Anpassung der Planungsinstrumente nötig. Die Gebäudehöhe soll auf maximal 64 Meter festgelegt werden. Nun legt die Stadt diese Änderungen öffentlich auf.

(Keystone-SDA) Das geplante Hochhaus der «Eisenbahner» entsteht auf dem letzten noch verbleibenden Baufeld auf dem ehemaligen Warmbächliareal. Das neue Quartier namens «Holliger» wird von sechs gemeinnützigen Bauträgerschaften realisiert.

Die Eisenbahner-Baugenossenschaft möchte als Baurechtsnehmerin die Flächenausnützung ihres Bauvorhabens optimieren, schreibt der Stadtberner Gemeinderat in einer Mitteilung vom Dienstag. Die verbesserte Flächeneffizienz würde ein höheres Angebot an kostengünstigen Wohnungen ermöglichen.

Zugleich würde mit der zusätzlichen Höhe von 9,2 Metern der Ausdruck des Hochhauses an diesem Standort städtebaulich an Signalwirkung gewinnen, ist der Gemeinderat überzeugt.

Nebst der Erhöhung des Nutzungsmasses seien auch Anpassungen im Aussenbereich notwendig. Die Planungsvorlage liegt vom 3. Dezember 2025 bis 9. Januar 2026 öffentlich auf.

