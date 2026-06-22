Hochkarätiges Jubiläumsprogramm am Literaturfestival Leukerbad

Keystone-SDA

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Das Literaturfestival Leukerbad wird dreissig. 44 Autorinnen und Autoren aus 19 Ländern reisen ins Wallis, darunter die Grande Dame Portugals, Lídia Jorge und die Iranerin Aliyeh Ataei, Writer in Residence am Literaturhaus Zürich.

4 Minuten

(Keystone-SDA) Trau keinem über dreissig? Das gilt nicht für das Internationale Literaturfestival Leukerbad. In seinem Jubiläumsjahr wartet es mit einem besonders hochkarätigen und umfangreichen Programm auf. Am stärksten vertreten ist die deutschsprachige Literatur, was in der Natur des Festivalstandorts liegt.

Schweizer Crème de la crème

Unter den 17 Schweizer Autorinnen und Autoren ist diesmal fast alles vertreten, was aktuell Rang und Namen hat: Dorothee Elmiger, die für ihr letztes Buch «Die Holländerinnen» den Schweizer und den Deutschen Buchpreis gewonnen hat; Lukas Bärfuss mit dem vor kurzem erschienenen Buch «Königin der Nacht» über seine Mutter; Martina Clavadetscher, die vielleicht kritischste literarische Beobachterin der hiesigen Gesellschaft.

Die französische Schweiz ist mit Elisa Shua Dusapin und Catherine Lovey zwar mit erfolgreichen Autorinnen präsent, aber quantitativ untervertreten. Die Autorin und Übersetzerin Anna Ruchat vertritt die italienische Schweiz. Und das Berner Duo Fitzgerald & Rimini lassen Musik und Performance in die Literatur einfliessen.

Osteuropa und Diaspora

Aus Österreich reisen vier Gäste an, darunter der vielgelesene Intellektuelle Robert Menasse und die virtuose Pop-Schreiberin Vea Kaiser. Deutschland punktet vor allem mit jungen Autorinnen und Autoren oder solchen mit osteuropäischem Hintergrund. Darunter sind Yevgeniy Breyger aus Charkiw, der in Leipzig studiert hat, heute in Wien lebt und zuletzt unter dem Titel «Hallo niemand» einen «Roadtrip in Versen» vorgelegt hat, sowie die Autorin Son Lewandowski, die in Köln das Literaturfestival Insert Female Artist gegründet hat und unter anderem dort die Rolle der Frauen im Literaturbetrieb zum Thema macht.

Osteuropa ist zudem mit je einer literarischen Stimme aus Tschechien, Polen, Serbien, Ungarn und der Ukraine vertreten; Westeuropa mit der portugiesischen Grande Dame Lídia Jorge und der dänischen Lyrikerin Asta Olivia Nordenhof. Aus Grossbritannien reisen zudem die irakisch-pakistanischstämmige Noussaiba Younis («Fundamentalös») sowie das jamaikanisch geprägte Sprachrohr für Schwarze Autorinnen, Desiree Reynolds, an.

Akzente aus Übersee

Und was ist mit dem Rest der Welt? Die arabische Sphäre ist mit gleich vielen Stimmen am Festival präsent wie Österreich. Allen voran liest die Iranerin Aliyeh Ataei, die zur Zeit Writer in Residence am Literaturhaus Zürich ist. Der Peruaner Gustavo Faverón Patriau, die Kamerunerin Hemley Boum und der Malaysier Tash Aw bringen Literatur aus drei weiteren Kontinenten mit.

Rund um den literarischen Kern fällt das Rahmenprogramm des Literaturfestivals Leukerbad zum dreissigjährigen Jubiläum besonders üppig aus. Kooperationen, etwa mit dem Literaturinstitut Biel, bieten in der Reihe Perspektiven interessante Einblicke ins literarische Schaffen der Schweiz. Dazu kommen international besetzte politische Podien.

Zusätzlich zum traditionellen literarischen Spaziergang und der Nachtwanderung wird erstmals auch eine Velotour durch die Landschaft des Naturparks Pfyn-Finges mit literarischer Begleitung angeboten. Zudem lebt eine alte Tradition wieder auf: Im Bäderdorf wird ein Thermalbad zur Lesebühne, wobei das Publikum im trockengelegten Bassin sitzt.

Das 30. Internationale Literaturfestival Leukerbad findet vom 26. bis 28. Juni statt.*

*Dieser Text von Tina Uhlmann, Keystone-SDA, wurde mithilfe der Gottlieb und Hans Vogt-Stiftung realisiert.

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