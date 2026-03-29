Hochrechnung geht von bürgerlichem Wahlsieg im Kanton Bern aus

In der Berner Kantonsregierung dürften die Bürgerlichen an der Macht bleiben. Das zeigt eine Hochrechnung des Forschungsinstituts gfs.bern im Auftrag des Kantons, die am Sonntagnachmittag publiziert wurde.

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(Keystone-SDA) Das bürgerliche Lager holt demnach erneut die Mehrheit im siebenköpfigen Regierungsrat (2 SVP, 1 Mitte, 1 FDP). Die SVP wird laut Hochrechnung aber an ihrem Ziel scheitern, einen dritten Sitz zu erobern.

An der Spitze liegt in der Hochrechnung Regierungsrätin Evi Allemann (SP), gefolgt von weiteren Bisherigen: Astrid Bärtschi (Mitte), Philippe Müller (FDP) und Pierre Alain Schnegg (SVP). Bester Neuer ist Raphael Lanz (SVP) auf Platz 5, gefolgt von Aline Trede (Grüne) und Reto Müller (SP).

Mit Platz 8 muss sich der dritte SVP-Kandidat Daniel Bichsel begnügen. Er liegt gleichauf mit Reto Müller. Geschlagen ist er aber noch nicht. In der Tendenz legen die bürgerlichen Parteien zu, was Bichsel entgegenkommen könnte. Die Kandidierenden von EVP und GLP sowie die Polit-Exoten folgen dahinter.

Der Kanton Bern hat dieses Jahr erstmals eine Hochrechnung zu den Regierungsratswahlen erstellen lassen. Gewissheit wird erst am frühen Abend herrschen, wenn das offizielle Ergebnis verkündet wird.