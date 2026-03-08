Hochrechnungen: Grüne behaupten Platz eins in Südwestdeutschland

Keystone-SDA

Bei der Landtagswahl im südwestdeutschen Bundesland Baden-Württemberg liegen die seit 15 Jahren dort regierenden Grünen ersten Hochrechnungen zufolge knapp vor der christdemokratischen CDU.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die rechtspopulistische AfD wird demnach drittstärkste Kraft und kann ihr Wahlergebnis im Vergleich zur vorherigen Wahl vor fünf Jahren etwa verdoppeln. Die sozialdemokratische SPD – die als Koalitionspartnerin der CDU von Kanzler Friedrich Merz an der deutschen Regierung beteiligt ist – schafft es nur knapp ins Parlament des Bundeslandes, den Landtag.

Die wirtschaftsliberale FDP und die Linke sind den ersten Hochrechnungen zufolge nicht im neuen Landtag vertreten.

In Baden-Württemberg regiert seit 2011 der erste und bisher einzige Ministerpräsident Deutschlands von den Grünen, Winfried Kretschmann. Der 77-Jährige trat nun nicht mehr an. Vor ihm hatte die CDU 58 Jahre lang den Regierungschef in der Landeshauptstadt Stuttgart gestellt.

Die Grünen mit ihrem Spitzenkandidaten, dem in der Bundespolitik erfahrenen Cem Özdemir, kommen nach den Hochrechnungen auf 31,8 (ARD) beziehungsweise 31,7 Prozent (ZDF). Sie können ihr Resultat von 2021 (32,6 Prozent) knapp halten. Im Wahlkampf hatte aber die CDU lange deutlich vorn gelegen. Erst im Wahlkampfendspurt gelang den Grünen eine Aufholjagd.

CDU stärker als 2021, aber schwächer als erhofft

Die CDU von Landeschef Manual Hagel liegt bei 29,8 beziehungsweise 30,3 Prozent. 2021 hatte sie 24,1 Prozent bekommen. Die AfD (17,6 beziehungsweise 17,9 Prozent) kann ihren Stimmenanteil etwa verdoppeln (2021: 9,7 Prozent). Ihr bislang bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in einem westdeutschen Bundesland – 18,4 Prozent 2023 in Hessen – würde damit die Partei verfehlen, die im Bundestag in Berlin die zweitstärkste Kraft ist.

Die SPD liegt den Hochrechnungen zufolge mit 5,5 beziehungsweise 5,4 Prozent nur knapp über der Fünf-Prozent-Hürde, um in den Landtag zu kommen. Im Vergleich zu 2021 (11,0 Prozent) hat sich ihr Ergebnis etwa halbiert.

FDP und Linke scheitern knapp

Die FDP fliegt laut Hochrechnungen 4,5 Prozent in beiden Hochrechnungen aus dem Landtag, nachdem sie vor fünf Jahren noch 10,5 Prozent geholt hatte. Die Linke schafft es mit 4,5 Prozent knapp nicht erstmals ins Landesparlament in Stuttgart.