Hochspannungsleitung in Alpnach OW soll in den Boden verlegt werden

Keystone-SDA

Die Gemeinde Alpnach und das Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) wollen eine Hochspannungsleitung in den Boden verlegen. Die Stimmbevölkerung entscheidet am 30. November über einen Sonderkredit von 3,32 Millionen Franken, der einen Teil der Kosten decken soll.

(Keystone-SDA) Insgesamt werde die Erdverlegung 5,66 Millionen Franken kosten, wie die Gemeinde und das EWO am Dienstag gemeinsam mitteilten. Bei einer Genehmigung des Kredits wäre ein Baustart im Sommer 2028 in Aussicht. Bis Ende 2029 könnte die geplante Kabelleitung in Betrieb genommen und die bisherige Freileitung demontiert werden.

Das Vorhaben sei «ein wichtiges Zukunftsprojekt» für Alpnach. Denn die Freileitung sorgte seit Jahren für Baueinschränkungen.

Zeitpunkt «optimal»

Die 2100 Meter lange 50-Kilovolt-Freileitung verläuft über dem Schulareal und Siedlungsgebiet. Dies habe bei der Planung und Nutzung des Schulareals für Herausforderungen gesorgt, hiess es in der Mitteilung. Zudem konnte deshalb im Gebiet Feld eine geplante Überbauung mit fünf Mehrfamilienhäusern nur teilweise umgesetzt werden.

Doch für das EWO gab es aus betriebswirtschaftlicher Sicht bislang keinen Anlass für Veränderung. Die Freileitung sei funktionstüchtig und in gutem Zustand. Um die Erdverlegung umzusetzen, sei eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde nötig.

Dank der Koordination mit dem Hochwasserschutzprojekt Kleine Schliere seien Kosteneinsparungen möglich. Daher sei der Zeitpunkt für die Erdverlegung nun «optimal».

Spricht sich die Stimmbevölkerung an der Urne für das Vorhaben aus, muss auch das Eidgenössische Starkstrominspektorat die Pläne genehmigen.