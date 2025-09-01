The Swiss voice in the world since 1935
Hochwasserschutzprojekt an der Wyna in Beromünster LU abgeschlossen

Keystone-SDA

Nach rund einjähriger Bauzeit ist das Hochwasserschutzprojekt an der Wyna in Beromünster LU beendet. Der Wynakanal wurde saniert, hochwassersicherer gestaltet, ökologisch aufgewertet und ins Ortsbild integriert, teilte die Staatskanzlei am Montag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
(Keystone-SDA) Im denkmalgeschützten Ortskern Flecken seien neue, tiefer gegründete Ufermauern entstanden, ergänzt durch gestalterische Elemente wie Kiesschichten, Einfriedungen und Parkbänken, hiess es im Communiqué.

Im Ortsteil Under Müli wurde die Böschung abgeflacht und die Bachsohle verlegt, wodurch «ökologisch wertvolle Uferzonen» entstanden, wie es weiter hiess. Zudem erleichtern neu gestaltete Schwellen die Fischwanderung.

Das Kantonsparlament bewilligte für das Projekt einen Sonderkredit von 7,15 Millionen Franken. Nach Abzug der Bundesbeiträge trage der Kanton Kosten von rund 5,4 Millionen Franken.

